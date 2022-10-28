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НовостиПроисшествия28 октября 2022 10:51

В Новороссийске мужчина разгромил номер гостиницы и едва не выпал с балкона

Его передали медикам
Светлана ОВДЕЙ
Прибывшие росгвардейцы задержали мужчину остановили мужчину Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прибывшие росгвардейцы задержали мужчину остановили мужчину Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новороссийске мужчина разгромил номер гостиницы и едва не выпал с балкона. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Все произошло в одной из гостиниц города, в которую вбежал неадекватный пьяный мужчина. Он побежал по лестнице на третий этаж, где сломал дверь одного из номеров.

После нарушитель едва не выпал с балкона – его спасли уже прибывшие росгвардецы. Правоохранителей успел вызвать сотрудник гостиницы.

На этом мужчина не остановился – он разбил стекло входной двери и травмировал ногу.

- Росгвардейцы оказали ему доврачебную помощь, вызвали на место полицейских и «скорую». Мужчину передали медикам, - уточнили в пресс-службе краевого управления Росгвардии.