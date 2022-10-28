Косуля застряла между камней и не могла самостоятельно выбраться Фото: t.me/alekseioderov

В Новороссийске спасатели достали застрявшую между камней косулю. Об этом сообщил начальник городской службы спасения Алексей Одеров.

О застрявшем между камнями животном сообщили сотрудники санатория «Фрегат». Молодая косуля попала в ловушку в районе пляжа. Самостоятельно выбраться она никак не смогла.

На место сразу выехали спасатели и достали косулю – на ее теле обнаружили раны.

После лечения животное отпустят

- Будем лечить. Спасатели взяли над ней шефство. Поправится - отпустим! – рассказал Алексей Одеров.