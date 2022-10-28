Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 октября 2022 11:09

В Новороссийске спасатели достали застрявшую между камней косулю

На теле животного обнаружили раны
Светлана ОВДЕЙ
Косуля застряла между камней и не могла самостоятельно выбраться Фото: t.me/alekseioderov

Косуля застряла между камней и не могла самостоятельно выбраться Фото: t.me/alekseioderov

В Новороссийске спасатели достали застрявшую между камней косулю. Об этом сообщил начальник городской службы спасения Алексей Одеров.

О застрявшем между камнями животном сообщили сотрудники санатория «Фрегат». Молодая косуля попала в ловушку в районе пляжа. Самостоятельно выбраться она никак не смогла.

На место сразу выехали спасатели и достали косулю – на ее теле обнаружили раны.

После лечения животное отпустят

После лечения животное отпустят

- Будем лечить. Спасатели взяли над ней шефство. Поправится - отпустим! – рассказал Алексей Одеров.