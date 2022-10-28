Проезд к переправе частично ограничен с 27 октября Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Более 800 грузовиков стоят в очереди на Керченской паромной переправе. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Сейчас очередь ожидают машины, прибывшие на переправу до 27 октября или перевозящие грузы военного назначения, лекарства, специальные грузы, скоропортящиеся товары, технику для восстановления инфраструктуры и отдельные товары первой необходимости. Напомним, с 27 октября проезд к переправе частично ограничили.

Остальные грузовики направляют по альтернативному маршруту – от Таганрога до Джанкоя - или переводят на железнодорожный транспорт.

- На территории края продолжают работать перехватывающие парковки - по направлению к переправе в районе станицы Старотитаровской, поселка Ильич и в порту Кавказ. По направлению к Крымскому мосту - парковка в станице Тамань, - сообщили в региональном оперштабе.

Стоянки также продолжают работать в Славянском и Красноармейском районах. Водителей обеспечивают здесь горячим питанием, чаем и водой, работают пункты обогрева.

Напомним, движение грузовиков по Крымскому мосту запустят не ранее 1 декабря.