Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 октября 2022 11:23

Более 800 грузовиков стоят в очереди на Керченской паромной переправе

Проезд к переправе уже частично ограничен
Светлана ОВДЕЙ
Проезд к переправе частично ограничен с 27 октября Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Проезд к переправе частично ограничен с 27 октября Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Более 800 грузовиков стоят в очереди на Керченской паромной переправе. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Сейчас очередь ожидают машины, прибывшие на переправу до 27 октября или перевозящие грузы военного назначения, лекарства, специальные грузы, скоропортящиеся товары, технику для восстановления инфраструктуры и отдельные товары первой необходимости. Напомним, с 27 октября проезд к переправе частично ограничили.

Остальные грузовики направляют по альтернативному маршруту – от Таганрога до Джанкоя - или переводят на железнодорожный транспорт.

- На территории края продолжают работать перехватывающие парковки - по направлению к переправе в районе станицы Старотитаровской, поселка Ильич и в порту Кавказ. По направлению к Крымскому мосту - парковка в станице Тамань, - сообщили в региональном оперштабе.

Стоянки также продолжают работать в Славянском и Красноармейском районах. Водителей обеспечивают здесь горячим питанием, чаем и водой, работают пункты обогрева.

Напомним, движение грузовиков по Крымскому мосту запустят не ранее 1 декабря.