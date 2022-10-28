Заплыв на сапбордах состоится в День защиты Черного моря в Сочи

Власти Сочи подготовили обширную программу ко Дню защиты Черного моря. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Сочи подготовили обширную программу ко Дню защиты Черного моря. Мероприятие по традиции будет проходить 31 октября. В честь этого устраивается заплыв на сапбордах.

- Во всех внутригородских районах Сочи разработана программа экофестиваля, которая включает эколого-просветительские, культурные и спортивные мероприятия, – сообщила заместитель мэра Сочи Инна Петухова.

К слову, в Центральном районе Сочи на площади Южного мола откроется выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства 29 октября. В Хостинском районе будет организована фотозона и пройдут различные мастер-классы. А в Адлерском районе на набережной пляжа «Чайка» спасатели расскажут о первой помощи пострадавшим на воде.