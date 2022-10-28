Кубанские казаки отправили более 505 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса и участникам спецоперации Фото: admkrai.krasnodar.ru

Кубанские казаки отправили более 505 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса и участникам спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Так, на фронт уже передали письма поддержки от школьников, автомобиль УАЗ бригаде «Кубань», две «Нивы», которые купили на пожертвования из Апшеронского района, 24 коробки с гуманитарной помощью от учащихся, родителей и педагогов школы №15 поселка Яблоновского, 500 килограммов сыра и более тонны овощей и фруктов.

Районные казачьи общества закупают для участников спецоперации медикаменты, тактическое снаряжение, одежду, средствами гигиены, продукты, воду, палатки, теплые вещи и одеяла, оборудование для связи.

- На следующей неделе ряд районных казачьих обществ также планирует отправки, которые будут предназначены для многодетных семей, социальных учреждений Донбасса и казаков, выполняющих боевые задачи, - рассказал вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.