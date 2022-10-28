В этом году собрано на 59,6 тонн чайного листа больше Фото: admkrai.krasnodar.ru

На 15% вырос объем производства чая в Краснодарском крае. Уборка чайного листа завершена, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Количество чайных насаждений в этом году составило 446,8 тонны на площади 415,1 гектара. Уточняется, что это на 59,6 тонны выше прошлогоднего показателя. Больше всего чайного листа собрали на двух предприятиях Сочи.

Всего в регионе чайный лист выращивают шесть производств и несколько субъектов малого предпринимательства.

- Нарастить объемы сбора чайного листа стало возможно благодаря восстановлению плантаций и применению удобрений. Эта работа в активной стадии с 2017 года. Предприятия провели реконструкцию чайных плантаций на площади более 216 гектаров, - отметил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края Федор Дерека.