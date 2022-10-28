Шесть регионов СКФО вошли в ТОП-10 по росту доли безналичного торгового оборота в стране

Фото предоставлено пресс-службой СберБанка

Согласно исследованию лаборатории СберИндекс и аналитического ресурса ЧекИндекс, по итогам III квартала 2022 года 60,6% покупок россияне оплатили безналичным способом. Причём, сразу 6 регионов СКФО вошли в ТОП-10 в стране по росту доли безналичного торгового оборота. На первой позиции Ингушетия, на третьей - Чечня, на шестой – Дагестан, с восьмой по десятую строчки заняли Карачаево-Черкесия, Северная Осетия-Алания и Кабардино-Балкария.

Лидером в РФ среди городов по росту доли безналичного торгового оборота стал Сунжа (Республика Ингушетия), прибавивший за год сразу 8,8 п.п., а ко II кварталу выросший по этому показателю на 7,3 п.п. Вторую и третью позиции в стране заняли по этому показателю Гуково в Ростовской области (+2 п.п.) и столица Чечни город Грозный (+1,6 п.п.). На шестой строчке – дагестанский Буйнакск (+1 п.п.).

Основным способом безналичных расчетов на Юге России и Северном Кавказе остается оплата с помощью банковской карты, но быстро развиваются и новые способы оплаты. К примеру, сегодня клиенты Сбера могут с помощью сервисов SberPay оплачивать товары и услуги бесконтактно, т.е. без использования карты. Также благодаря платформе Сбера «Плати QR», бесконтактная оплата по QR-коду доступна не только клиентам Сбера, но и подключенным к платформе клиентам банков-партнёров.

На сегодняшний день с помощью «Плати QR» на территории работы Юго-Западного банка Сбербанка принимают оплату уже более 115 000 торгово-сервисных точек. Это в 3 раза больше, чем годом ранее.

Фото предоставлено пресс-службой СберБанка

Лариса Николаевна Безделева, заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка:

«Оплата по QR-коду - современный способ приёма платежей. Он помогает бизнесу в онлайн-формате принимать оплату товаров и услуг и даёт удобную альтернативу привычным всем терминалам. Безусловно, этот новый вид безналичных расчётов удобен и выгоден и нашим розничным клиентам. Больше не нужно иметь при себе наличные деньги, достаточно лишь навести камеру мобильного телефона на QR-код и подтвердить операцию. Отмечу также, что за каждый платёж начисляются повышенное число бонусов от СберСпасибо, оплата проходит без указания пин-кода, а все данные надёжно защищены и никуда не передаются из приложения СберБанк Онлайн. Во многом, работа Сбера по развитию сети безналичных платёжных сервисов помогает быстрому росту безналичного торгового оборота в регионах Юга России и Северного Кавказа».