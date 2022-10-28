Торжество без хлопот в Абрау-Дюрсо

Фото предоставлено пресс-службой Абрау-Дюрсо

Свадьба без лишних усилий и затрат возможна, если доверить организацию торжества Центру туризма “Абрау-Дюрсо”. Подтверждением тому служат сотни счастливых пар, которые провели здесь свое торжество.

Свадьба в Абрау-Дюрсо хороша в любое время года. Летом это многообразие открытых живописных локаций для организации выездной регистрации, фуршета и фотосессий, прогулки по озеру Абрау на водном транспорте (от лодок до ретро-парохода «Шампань»), а также посещение живописных виноградников, как изюминка в сценарий любого праздника

Осенью и зимой в распоряжении молодоженов - исторические банкетные залы и атмосферные высококлассные рестораны с видами на озеро Абрау. Также в это время в окрестностях становится меньше туристов, которые могут помешать памятным фото, а ведущие, артисты и музыканты готовы предложить приятный дисконт.

Фото предоставлено пресс-службой Абрау-Дюрсо

В Абрау-Дюрсо есть всё необходимое для идеальной свадьбы:большой выбор площадок, в том числе на открытом воздухе, локации для фотосессий и фотопрогулок, великолепная кухня и уникальные возможности, которые никого не оставят равнодушным – ни виновников праздника, ни их гостей. Event-команда «Абрау-Дюрсо» берет на себя все организационные моменты от идеи до её воплощения, не взимая комиссию и другие агентские платежи.

Антон Крагель, директор отдела по организации мероприятий «Абрау-Дюрсо»:

- В первую очередь для нас важны высокие стандарты сервиса. Перед нами стоит задача сделать молодых и их гостей счастливыми, создать ауру заботы, чтобы все участники торжества смогли расслабиться и наслаждаться праздником, не переживая о организационных нюансах. Событие, которое мы готовим, может быть главным в жизни заказчика, и необходимо сделать так, чтобы оно стало лучшим! Конечно, случались и курьезы, но мы оперативно находили выходы из положения, благодаря чему, мероприятие получалось даже интереснее, чем планировалось изначально. Например, выносили на свадьбе лаваш с икрой, вместо забытого мамой невесты каравая с солью.“