Полицейские нашли 16 свертков с наркотиками в детском памперсе Фото: пресс-служба ОМВД РФ по федеральной территории «Сириус»

В Сириусе женщина прятала закладки на прогулке с двухлетним ребенком. Полицейские задержали ее на одной из улиц вместе с малышом и коляской. Об этом сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по федеральной территории «Сириус».

Как оказалось, 27-летняя женщина может быть причастна к распространению наркотиков. Во время ее задержания полицейские обнаружили сразу 16 свертков с веществами. Они были спрятаны в детский памперс.

Пока полицейские осматривали коляску, женщина решила уничтожить улики и разбила один из мобильников. На телефон она фотографировала места, где оставляла закладки. Но, испугавшись, женщина разбила не тот телефон.

- Сотрудникам полиции удалось получить данные с обоих устройств. На том, который не был поврежден, обнаружены вещественные доказательства. Гражданка показала 49 мест, где она сделала схроны с наркотиками, - сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по федеральной территории Сириус.

Сейчас на задержанную заведено уголовное дело. На время расследования женщина находится в заключении под стражей.