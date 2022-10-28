Первый открытый фестиваль театров кукол пройдет в Краснодаре с 3 по 7 ноября

Фестиваль пройдет с 3 по 7 ноября Фото: admkrai.krasnodar.ru

Первый открытый фестиваль театров кукол «Патриот» пройдет в Краснодаре. Показы представлений состоятся с 3 по 7 ноября, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Отбор заявок на участие проходил в сентябре. По его итогам в Краснодарском краевом театре кукол работу «Теплый хлеб» по мотивам военных произведений Константина Паустовского покажет Ставропольский краевой театр кукол. Продолжит тему Кировский театр кукол. С представлением притчи «Ты кто? Я знаю тебя» на основе рассказов Андрея Платонова.

Участниками фестиваля также станут Смоленский областной театр кукол с представлением «Бах-бах-бах», Донецкий республиканский академический театр кукол с пьесой-концертом «Прощай, конферансье!», Владимирский областной театр кукол с постановкой «Богатырь Илья из Мурома». А Мытищинский театр кукол «Огниво» выступит с исторической легендой «Сергий Радонежский».

Гостем фестиваля станет Московский губернский театр. Актер Кирилл Зайцев выступит с моноспектаклем «Мой Лермонтов» из писем, прозы и последних стихотворений поэта.

- Патриотизм - самая актуальная тема сегодня. Задача фестиваля художественными средствами, через темы героизма, веры, истории, семьи еще раз обратиться к зрителю, напомнить о наших духовных ценностях, сказать о том, что мы - одна великая страна, один великий народ, - отметила министр культуры края Виктория Лапина.

Уточняется, что посетить спектакли можно с помощью Пушкинской карты. Подробная информация о показах размещена на сайте Краснодарского краевого театра кукол.