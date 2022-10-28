На строительство зеленых зон в Кабардинке выделили 45 млн рублей

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Мэр Геленджика Алексей Богодистов рассказал о строительстве общественных пространств в Кабардинке, которые планируется открыть до Нового года.

В частности, в населенном пункте ведутся работы по увеличению протяженности существующей набережной, а также по созданию паркового пространства. На эти цели выделено 45 млн рублей.

Планируется, что набережная станет длиннее на 350 метров, рабочие уже закончили укладку плитки. Рядом с ней появится новый сквер. Как уточнил глава города-курорта, уже застелили плиткой порядка 2100 квадратных метров пешеходных зона парка.

Позже установят новые лавочки, качели, клумбы сделают освещение. Алексей Богодистов акцентировал внимание на том, что сквер аккуратно вписали в естественный ландшафт, не трогая деревья.

Кроме того, в парке появится детская площадка. Создадут игровые зоны, а также установят качели и спортивные тренажеры. Она займет порядка 490 квадратных метров.

- В данный момент все работы в активной фазе. По их окончании в Кабардинке сформируем дополнительные точки притяжения, которые, уверен, людям понравятся. Результат увидим до конца текущего года, - сообщил Алексей Богодистов в социальных сетях.