Мама малыша едва не сбросила его с седьмого этажа Фото: кадр из видео

В Туапсе женщину, едва не сбросившую младенца с балкона, поместили в спецбольницу. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, жуткий случай едва не закончился трагедией накануне в селе Агой Туапсинского района. 38-летняя женщина вместе с дочерью и двухмесячным сыном была дома одна. В какой-то момент мама взяла ребенка и свесила с балкона седьмого этажа. Успокоить женщину смогли соседи, которым удалось забрать детей и увести из квартиры. Тем временем на саму жительницу завели уголовное дело.

- Судом удовлетворено ходатайство следователя о помещении женщины в стационарное отделение специализированной больницы для проведения в отношении нее психолого-психиатрической экспертизы, - сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

- Следователями изучаются условия жизни и воспитания детей и устанавливается, имелись ли основания полагать, что в семье могут нарушаться их законные права и интересы. В рамках расследования будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики, опеки и попечительства, - добавили в краевом ведомстве.