Председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в Луганске Фото: пресс-служба СК РФ

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел оперативное совещание штаба в Луганске. Участники обсудили расследование преступлений украинских формирований в отношении мирного населения и российских военнослужащих в России и Украине. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Сейчас следователями России завершено расследование 116 уголовных дел. Материалы по 104 из них направлены в Генпрокуратуры ДНР и ЛНР. Участники заседания обсудили уголовные дела, расследование которых продолжается в настоящее время.

Следователи изучают улицы пострадавших городов. Так, в Мариуполе, Рубежном, Северодонецке, Счастье, Кировске, Стаханове и Красном луче, станице Луганской Станичного-Луганского района и Алчевске ЛНР полностью осмотрены улицы. Изучены свыше 500 соцобъектов, объектов гражданской инфраструктуры и почти 10 тысяч многоквартирных и частных домов. Стоимость восстановления уже оценена более чем в 223 миллиарда рублей. Специалисты продолжают устанавливать размер причиненного ущерба.

Александр Бастрыкин также остановился на вопросах участия наемников на стороне Украины и обучения украинских националистов методике ведения военных действий за рубежом. Отмечается, что допрошенные украинские военнопленные рассказывают об участии иностранных наемников из Польши, Великобритании и США.

Кроме того, на заседании обсудили штатное формирование следственных подразделений СК РФ в новых регионах. На совещании рассказали о взаимодействии с образовательными организациями ЛНР для проведения обучения по вопросам российской правоприменительной практики.