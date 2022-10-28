Победителей конкурса «Лидеры Кубани» наградили в регионе Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Победителей конкурса «Лидеры Кубани» наградили в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Заявки на участие в этом году подали более 10,5 тысяч желающих. Финалистами конкурса стали 100 человек, а 25 признаны победителями.

Участники проходили несколько этапов отбора, где оценивался их профессионализм, личностный и лидерский потенциал. Теперь финалисты смогут постажироваться в крупнейших организациях края, попасть в резерв управленческих кадров, проконсультироваться с ведущими менеджерами крупнейших компаний и руководителей органов власти.

А три победителя получили 500 тысяч рублей премии на обучение по программам дополнительного профобразования в ведущих вузах России.

С лауреатами конкурса побеседовал и наградил их дипломами губернатор Вениамин Кондратьев. Участники предлагали идеи, например, борьбы с амброзией, развития морских перевозок, строительства марин и причалов, создания единой платформы по трудоустройству жителей, переехавших из новых регионов, программу социально-психологической.

Также высказывались предложения организовать реабилитацию для участников спецоперации, идеи по развитию АПК края, туристических маршрутов в муниципалитетах с вниманием на места жизни известных земляков.

Как отметил глава региона, конкурс помогает найти жителей, готовых решать серьезные задачи, добиваться результатов и нести ответственность за себя, свою команду и свой край.

- Кубань богата талантами. И мы даем им шанс проявить себя. Самые настойчивые, упорные, трудолюбивые стали победителями конкурса. Уверен, именно они будут и лидерами по жизни, – отметил Вениамин Кондратьев.