AVA GROUP объединяет профессионалов

Торжественное открытие сопровождалось звуками барабанов, мелодией саксофонов, красивым вокалом и приветственными словами ведущей.

28 октября инвестиционно-строительный холдинг AVA Group представил профессиональные сообщества для инвесторов и риелторов и провел церемонию награждения лучших сотрудников коммерческого блока в Краснодаре, Сочи, Анапе. В этом году были открыты новые представительства AVA Group в Красноярске, Новосибирске, Санкт-Петербурге и других городах.

В настоящий момент строительная отрасль нацелена на цифровизацию, объединение и создание сообществ, ведущих к высоким и устойчивым результатам. Для развития этого направления холдинг AVA Group презентовал создание 2 новых профессиональных сообществ – Клуба риелторов и Клуба инвесторов, куда вошли ведущие игроки рынка недвижимости РФ.

По оценке гостей, новые сообщества позволят профессионалам рынка недвижимости обмениваться полезной информацией, повысить свой профессиональный уровень.

В рамках поддержки сотрудничества с агентствами недвижимости, в третий раз был объявлен конкурс среди агентов - AVA Group «секретная миссия 3», который в течение года определит лучшего агента по продаже недвижимости холдинга.

Мероприятие прошло в офлайн- и в онлайн-формате. Торжественное открытие сопровождалось звуками барабанов, мелодией саксофонов, красивым вокалом и приветственными словами ведущей.

Яркими были как победители, так и сами номинанты, подготовившие интересные и содержательные презентации. По оценке гостей, новые сообщества позволят профессионалам рынка недвижимости обмениваться полезной информацией, повысить свой профессиональный уровень.

После церемонии награждения вице-президент по коммерции и цифровизации Фоменко Татьяна выразила благодарность всем участникам конкурса и отметила, что в современных и быстроменяющихся условиях совершение сделок с недвижимостью требует глубоких знаний и особых талантов. Единение, любовь к профессии и сверхскоростное реагирование на любое изменение на рынке не только позволит устоять, но и приведет к новым успехам и победам.