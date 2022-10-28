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НовостиОбщество28 октября 2022 15:03

AVA GROUP объединяет профессионалов

В рамках поддержки сотрудничества с агентствами недвижимости, в третий раз был объявлен конкурс среди агентов
Василий РЫЖОВ
Торжественное открытие сопровождалось звуками барабанов, мелодией саксофонов, красивым вокалом и приветственными словами ведущей.

Торжественное открытие сопровождалось звуками барабанов, мелодией саксофонов, красивым вокалом и приветственными словами ведущей.

28 октября инвестиционно-строительный холдинг AVA Group представил профессиональные сообщества для инвесторов и риелторов и провел церемонию награждения лучших сотрудников коммерческого блока в Краснодаре, Сочи, Анапе. В этом году были открыты новые представительства AVA Group в Красноярске, Новосибирске, Санкт-Петербурге и других городах.

В настоящий момент строительная отрасль нацелена на цифровизацию, объединение и создание сообществ, ведущих к высоким и устойчивым результатам. Для развития этого направления холдинг AVA Group презентовал создание 2 новых профессиональных сообществ – Клуба риелторов и Клуба инвесторов, куда вошли ведущие игроки рынка недвижимости РФ.

По оценке гостей, новые сообщества позволят профессионалам рынка недвижимости обмениваться полезной информацией, повысить свой профессиональный уровень.

По оценке гостей, новые сообщества позволят профессионалам рынка недвижимости обмениваться полезной информацией, повысить свой профессиональный уровень.

В рамках поддержки сотрудничества с агентствами недвижимости, в третий раз был объявлен конкурс среди агентов - AVA Group «секретная миссия 3», который в течение года определит лучшего агента по продаже недвижимости холдинга.

Мероприятие прошло в офлайн- и в онлайн-формате. Торжественное открытие сопровождалось звуками барабанов, мелодией саксофонов, красивым вокалом и приветственными словами ведущей.

Яркими были как победители, так и сами номинанты, подготовившие интересные и содержательные презентации. По оценке гостей, новые сообщества позволят профессионалам рынка недвижимости обмениваться полезной информацией, повысить свой профессиональный уровень.

После церемонии награждения вице-президент по коммерции и цифровизации Фоменко Татьяна выразила благодарность всем участникам конкурса и отметила, что в современных и быстроменяющихся условиях совершение сделок с недвижимостью требует глубоких знаний и особых талантов. Единение, любовь к профессии и сверхскоростное реагирование на любое изменение на рынке не только позволит устоять, но и приведет к новым успехам и победам.