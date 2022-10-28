Региональный сбор для бойцов СВО открыли в Адыгее

Все желающие могут помочь бойцам на передовой в зоне СВО. Фото: администрация Адыгеи

В Адыгее запустили региональных сбор для бойцов СВО. Акция стартовала в рамках проекта Народного фронта «Все для победы!». Все желающие могут помочь бойцам на передовой в зоне СВО.

- Перевести денежные средства для приобретения необходимых вещей стало гораздо проще, благодаря уникальному QR-коду. Все будет доставлено и передано нашим защитникам, мобилизованным для выполнения задач специальной военной операции, - сообщили в пресс-службе регионального отделения Народного фронта в Адыгее.

К слову, всю подробную информацию вы можете получить по номеру телефона 8(8772)21-05-00. Также узнать подробности можно в офисе президентского движения на улице Краснооктябрьской, 47.