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НовостиОбщество28 октября 2022 15:26

На Кубань прибыло более 9,3 тысяч жителей Херсонской области

Приезжим помогают с оформлением документов
Мария ЧАЛАЯ
Краснодарский край принял более 9,3 тысяч жителей Херсонской области. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Краснодарский край принял более 9,3 тысяч жителей Херсонской области. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубань прибыло более 9,3 тысяч жителей Херсонской области. Из них почти 8,5 тысяч человек разместили в отелях Анапы. 800 человек поселили в здравницах Темрюкского района. Примерно 60 человек направили в Геленджик.

- Жителей Херсонской области, которые приезжают в Краснодарский край поездами, встречают на вокзалах волонтеры. Тех, кто едет в регион на своих машинах через Крымский мост с украинскими номерами, консультируют на специальном посту, - сообщили в пресс-служба администрации Краснодарского края.

Уточняется, что для приезжих в городах пребывания работают информационные центры. Там помогают с оформлением документов. Также работают специалисты управления социальной защиты, администрации, образования, отдела по делам несовершеннолетних и центра занятости.