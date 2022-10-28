Краснодарский край принял более 9,3 тысяч жителей Херсонской области. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубань прибыло более 9,3 тысяч жителей Херсонской области. Из них почти 8,5 тысяч человек разместили в отелях Анапы. 800 человек поселили в здравницах Темрюкского района. Примерно 60 человек направили в Геленджик.

- Жителей Херсонской области, которые приезжают в Краснодарский край поездами, встречают на вокзалах волонтеры. Тех, кто едет в регион на своих машинах через Крымский мост с украинскими номерами, консультируют на специальном посту, - сообщили в пресс-служба администрации Краснодарского края.

Уточняется, что для приезжих в городах пребывания работают информационные центры. Там помогают с оформлением документов. Также работают специалисты управления социальной защиты, администрации, образования, отдела по делам несовершеннолетних и центра занятости.