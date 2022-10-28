Шесть студентов Майкопского университета победили в конкурсе «Студенческий стартап»

На эти деньги ребята смогут реализовать свою бизнес-идею. Фото: пресс-служба МГТУ

Стали известны победители конкурса «Студенческий стартап». В списке лучших оказались и шесть студентов Майкопского государственного технологического университета.

Каждый студент получит миллион рублей. На эти деньги ребята смогут реализовать свою бизнес-идею.

Уникальные разработки выпускников вуза в сфере цифровых технологий, креативной индустрии и биотехнологий вошли в список лучших стартапов, - рассказали в пресс-службе МГТУ.