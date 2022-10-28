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НовостиОбщество28 октября 2022 15:35

Глава Адыгеи поздравил местных жителей с Днем ветерана

Мурат Кумпилов пожелал крепкого здоровья и долгих лет жизни
Ангелина НАЗАРЧУК
Глава республики Мурат Кумпилов поздравил всех ветеранов с праздником. Фото: https://t.me/muratkumpilov

Глава республики Мурат Кумпилов поздравил всех ветеранов с праздником. Фото: https://t.me/muratkumpilov

В Адыгее 28 октября отмечается День ветерана. Для всех местных жителей это памятная дата - дань уважения и искренней признательности старшему поколению. Глава республики Мурат Кумпилов поздравил всех ветеранов с праздником.

-Выражаю слова глубокой благодарности за добросовестный труд на благо Адыгеи и России, за мудрость и опыт, которыми старшее поколение щедро делится с молодежью, - написал в своем Telegram канале Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи пожелал ветеранам крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия, тепла и внимания родных и близких.