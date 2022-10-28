Вениамин Кондратьев. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Губернатор Кубани заявил, что задачи по мобилизации выполнены в полном объеме. Это произошло благодаря добровольцам. Более 3 тысяч жителей края сами пришли в военкоматы за повесткой.

- Жители Кубани в очередной раз доказали свою решительность. Также они показали готовность защищать свою страну, - сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что сейчас край занимается поддержкой семей мобилизованных. Людям помогают в бытовых вопросах. Кроме того, для призванных в рамках мобилизации предусмотрены денежные выплаты.