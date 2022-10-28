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НовостиОбщество28 октября 2022 15:52

В Краснодаре из-за аварии на электростанции 14 улиц остались без света

Произошло аварийное отключение электроэнергии
Мария ЧАЛАЯ
В Карасунском округе нет света.

В Карасунском округе нет света.

В Краснодаре из-за аварии на электростанции 14 улиц остались без света. Отключение электроэнергии произошло в Карасунском округе.

- Без электроэнергии остался хутор Ленина. Света нет на улицах Вольная, Канонирская, Раздольная, Ореховая, Приморская, - сообщили в ЕДДС Краснодара.

Уточняется, что отключения также прошли на улицах Радужная, Быкова, Огородная, Жукова, Казачья, Потемкина, Уманская, Наримановская, Буковая.

На месте работает аварийная бригада. На данный момент приблизительное время восстановления электроэнергии уточняется.