В Краснодаре отменили традиционное празднование Нового года. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

В Краснодаре празднование Нового года пройдет без концерта и фейерверка. На Главной городской площади не будет увеселительных мероприятий. Местных жителей просят отметить праздник в кругу родных и близких.

- В городе не планируется закупать новые новогодние украшения. До 15 декабря общественный транспорт, витрины, фасады и улицы Краснодара украсят прошлогодними декоративными элементами и искусственными елями, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Уточняется, что елочные базары будут также открыты. На Главной городской площади будет работать традиционная новогодняя ярмарка.

Кроме того, для детей устроят театрализованные представления. На них позовут семьи военнослужащих и семьи из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, которые живут в Краснодаре.