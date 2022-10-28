Секс туристов на железнодорожных путях в Сочи попал на видео

Инцидент произошел посреди дня в Уч-Дере. Фото: соцсети

В Сочи местные жители вновь заметили влюбленных, которые занялись публичным сексом. На этот раз молодые люди не постеснялись показать свою любовь друг к другу прямо на железнодорожных путях.

Инцидент произошел посреди дня в Уч-Дере. Очевидцы, заставшие пару, поделились видеороликом.

- Экстрима захотелось... Опять Сочи. Молодая пара занялась сексом прямо на ЖД путях. Что происходит? Стыд и срам, - возмущались жителе села Уч-Дере.

На кадрах видно, что влюбленные лежали прямо на рельсах. Для комфорта мужчина с женщиной расстелили простынь. Девушка решила остаться в рубашке, а вот парню было слишком и жарко, поэтому он решил полностью раздеться.

К слову, это уже не первый публичный секс в Сочи. Ранее сообщалось, что туристы предались утехам рядом с воинским мемориалом