10-бальные пробки образовались на улицах Краснодара. Фото: yandex.ru/maps

В Краснодаре образовались 10-бальные пробки. Вечером 28 октября машины в городе встали в один большой затор. Свободно проехать невозможно по целому ряду улиц.

- Сильные пробки появились на центральных улицах. Машины стоят на Северной, Красной, Октябрьской, Передовой, Кубанской Набережной, Костылева, Ленина, Кузнечной, Рашпилевской, Калинина, Гаврилова, Новокузнечной и Буденного, - стало известно по данным сервиса «Яндекс Карты».

Также невозможно проехать по Дмитриевской Дамбе и на Садовом мосту. Серьезные заторы образовались на улицах Ставропольской, Новороссийской, Селезнева, Старокубанской, 40-летия Победы, Сормовской, Ялтинской, Западном обходе, Мачуги, Колхозной, Российской и 1-го мая.

Кроме того, машины стоят на въездах и выездах из города. Пробки образовались на Ростовском шоссе, улицах Тургенева, Индустриальной, Суворова, Уральской и Бородинской.