В Сочи заметили бурого медведя. Фото: скриншот видео.

Пробирающийся сквозь ледник медведь попал на видео в Сочи. Люди, успевшие заснять косолапого, оказались в полнейшем восторге от сил и выносливости этого животного.

- Краснополянский мишка пробирается через ледник к перевалу. Он направляется на Южный склон, где есть еда, - сообщили пользователи соцсетей.

Уточняется, что кавказский бурый медведь ложится в спячку достаточно поздно. Там он проводит совсем короткое время. Поэтому встретить этих животных на склонах гор с наступлением холодов, совершенно нормально.