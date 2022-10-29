Что произошло за ночь 29 октября в Краснодарском крае: секс на шпалах в Сочи попал на видео

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«Комсомольская правда» - Кубань» рассказывает последние новости, которые произошли за ночь 29 октября в Краснодарском крае.

Секс туристов на железнодорожных путях в Сочи попал на видео. Влюбленных не остановили экстремальные условия. Молодые люди не постеснялись показать свою любовь друг к другу прямо на шпалах.

В Краснодаре празднование Нового года пройдет без концерта и фейерверка. В городе не будут закупать новые новогодние украшения. Местных жителей просят отметить праздник в кругу родных и близких.

Губернатор Кубани заявил, что задачи по мобилизации выполнены в полном объеме. Это произошло благодаря добровольцам. Более 3 тысяч жителей края сами пришли в военкоматы за повесткой.

Краснодарцам предлагают выбрать новое граффити на Органном зале. Проголосовать за новый рисунок можно на сайте администрации города до 4 ноября.