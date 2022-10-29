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НовостиОбщество28 октября 2022 21:05

В конкурсе «Лучшая инклюзивная школа России – 2022» детский сад Краснодара занял третье место

Учреждение наградили дипломом Министерства просвещения РФ
Мария ЧАЛАЯ
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В конкурсе «Лучшая инклюзивная школа России – 2022» детский сад Краснодара занял третье место. В финале участвовали школы, организации детского отдыха и их оздоровления и детские сады из 41 региона России.

- Финалисты прошли отбор по критериям инклюзивности образовательной среды. Также они презентовали работу своих организаций, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Уточняется, что по итогам конкурса краснодарский детский сад № 193 наградили дипломом Министерства просвещения России.