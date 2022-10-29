Центр женского здоровья открыли в Сочи. Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи открыли центр женского здоровья. В нем можно пройти бесплатное обследование по полису ОМС.

- Очень важный для наших женщин центр «Белая роза» открылся благодаря президенту Фонда социально-культурных инициатив Светлане Владимировне Медведевой. В нем специалисты выявят заболевание на начальной стадии. Также помогут предотвратить его дальнейшее развитие, - сообщила заместитель главы администрации Сочи Елена Канюк.

Уточняется, что в центре будут работать гинекологи, врач УЗИ, маммолог, рентгенолог и онколог. Кроме того, здесь установили высокотехнологичный маммограф и аппараты УЗИ. Также в центре можно будет сдать анализы.