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НовостиОбщество28 октября 2022 22:00

В Сочи открыли центр женского здоровья

Обследование можно пройти по полису ОМС
Мария ЧАЛАЯ
Центр женского здоровья открыли в Сочи. Фото: пресс-служба администрации Сочи

Центр женского здоровья открыли в Сочи. Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи открыли центр женского здоровья. В нем можно пройти бесплатное обследование по полису ОМС.

- Очень важный для наших женщин центр «Белая роза» открылся благодаря президенту Фонда социально-культурных инициатив Светлане Владимировне Медведевой. В нем специалисты выявят заболевание на начальной стадии. Также помогут предотвратить его дальнейшее развитие, - сообщила заместитель главы администрации Сочи Елена Канюк.

Уточняется, что в центре будут работать гинекологи, врач УЗИ, маммолог, рентгенолог и онколог. Кроме того, здесь установили высокотехнологичный маммограф и аппараты УЗИ. Также в центре можно будет сдать анализы.