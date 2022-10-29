В Сочи начнут ходить специальные поезда. Фото: https://t.me/telerzd

На горнолыжные курорты Сочи в декабре и январе начнут ходить специальные поезда. Их запустят для любителей зимних видов спорта.

- К «Розе Хутор» поедет «Лыжная стрела» №018. Она будет следовать по маршруту Ростов-на-Дону – Адлер – Роза Хутор, - сообщили в пресс-службе РЖД.

Уточняется, что поезда будут оснащены всем необходимым. В нах предусмотрены бесплатный провоз горнолыжного инвентаря и продажа ски-пасс.

Билеты на эти рейсы уже можно купить на сайте или в кассах.