Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре 29 октября работают 10 ярмарок выходного дня. Торговые точки будут открыты с 8 до 15 часов. Аграрии привезли более 90 тонн своей продукции из Выселковского, Калининского, Динского, Брюховецкого, Курганинского, Каневского, Павловского и Тимашевского районов. Это молочная и мясная продукция, свежие овощи и фрукты по ценам от производителя. Также на ярмарках можно приобрести мед, рыбу и кондитерку.

Продукцию кубанских и адыгейских фермеров можно найти по адресам:

ул. Ишунина (вблизи дома № 7/1);

ул. Буденного (между ул. Красной и ул. Рашпилевской);

ул. Уральская (вблизи дома № 170/7);

ул. Бершанской (вблизи дома № 216/1);

ул. Восточно-Кругликовская (вблизи дома № 26);

ул. Героя Яцкова (вблизи дома № 11);

ул. Дзержинского (вблизи дома № 213);

ул. Каляева (вблизи дома № 198);

ул. Бургасская (вблизи дома № 31/1);

ул. Одесская (вблизи дома № 48).