В зону специальной военной операции отправятся 60 кубанских депутатов и чиновников Фото: Мария ЛЕНЦ

На Кубани мобилизовали 60 депутатов и чиновников. Среди них представители администраций Новороссийска, Славянского, Кущевского, Крыловского и Усть-Лабинского районов, помощники глав, заместитель главы сельского поселения, начальники отделов, главные и ведущие специалисты.

- Также в зону проведения СВО после соответствующей подготовки отправятся депутаты местных советов из Лабинского, Кущевского, Курганинского, Павловского, Ленинградского, Белоглинского, Успенского, Староминского, Кавказского, Темрюкского, Красноармейского, Калининского, Кореновского и Абинского районов, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, что бывший мэр Краснодара Евгений Первышов уходит добровольцем на спецоперацию. Об этом экс-глава краевого центра написал в своем telegram-канале.

Как ранее сообщала «Комсомолка», 28 октября губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что задачи по мобилизации выполнены в полном объеме. Более 3 тысяч жителей края добровольцами пришли в военкоматы для отправки в зону СВО.