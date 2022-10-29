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НовостиОбщество29 октября 2022 8:26

В Майкопе 18 школьников вступили в ряды юнармейцев

Ребята произнесли клятву и пообещали оказывать помощь нуждающимся
Валерия ГОДОВНИКОВА
18 учащихся школ №7 и №15 республиканской столицы вступили в ряды юнармейцев. Фото: пресс-служба администрации Майкопа

18 учащихся школ №7 и №15 республиканской столицы вступили в ряды юнармейцев. Фото: пресс-служба администрации Майкопа

В Майкопе состоялась гражданско-патриотическая акция «Иду служить России». 18 учащихся школ №7 и №15 вступили в ряды юнармейцев.

- В ходе церемонии школьники произнесли клятву юнармейцев, пообещав стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни, изучать историю и помогать тем, кто нуждается в помощи. Также ребята посмотрели фильм, повествующий о военных достижениях российского государства, - рассказали в пресс-службе администрации Майкопа.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», ребятам сказали напутственные слова, а также вручили нагрудные знаки. В республике развивают патриотическое и добровольческое молодежное движение.