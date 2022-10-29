В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся трое человек Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным на 29 октября, на Кубани за сутки выявили 138 случаев COVID-19. Среди заболевших - 81 женщина и 57 мужчин.

Самым зараженным оказался Краснодар, здесь заболели 44 человека, по 9 инфицированных выявили в Сочи и Кавказском районе, 7 - в Абинском, 6 - в Армавире. В Новороссийске, Калининском, Тихорецком, Успенском и Усть-Лабинском муниципалитетах заразились по 4 жителя.

- По 3 положительных теста на коронавирус в Анапе, Гулькевичском, Красноармейском, Кущевском и Тбилисском районах, - сообщили в краевом оперштабе.

В остальных районах наименьшее число заболевших. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся трое человек.