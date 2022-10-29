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НовостиОбщество29 октября 2022 8:56

В Геленджике семьям мобилизованных помогают дровами и ремонтом

Поддержку получили жители двух внутригородских округов
Оксана КАДОЧНИКОВА
Фото: МЦУ Геленджика

Фото: МЦУ Геленджика

В Геленджике семьям мобилизованных помогают дровами и ремонтом. Администрация закупила восемь кубов леса жене и детям призванного на фронт мужчины из села Адербиевки Дивноморского внутригородского округа. Машину дров привезли также семье мобилизованного из села Пшада.

В селе Береговое родным военнослужащего пообещали отремонтировать крышу. Для восстановления кровли уже закуплены материалы.

- Просьбы от семей поступают разные. Кому-то помогают собрать необходимые документы и заморозить выплаты по кредиту. Кому-то помогают определить школьников в группу продленного дня, - сообщили в МЦУ Геленджика.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань» писала, что в Краснодарском крае мобилизовано 60 депутатов и чиновников. Они отправляются в зону боевых действий после обучения.