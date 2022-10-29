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НовостиОбщество29 октября 2022 9:20

В очереди на Керченскую переправу выстроились более 700 большегрузов

После ввода частичного ограничения удалось сократить поток транспорта
Валерия ГОДОВНИКОВА
Если транспорт направляется в Крым с неприоритетным товаром, то его отправляют по альтернативному сухопутному маршруту. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Если транспорт направляется в Крым с неприоритетным товаром, то его отправляют по альтернативному сухопутному маршруту. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Более 700 большегрузов стоят в очереди на Керченскую переправу. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

- Основная часть фур ожидает переправы на полуостров на парковках Темрюкского района, еще часть – в Славянском и Красноармейском. На спецплощадках работают пункты обогрева, организовано горячее питание, также волонтеры раздают водителям воду и чай, - рассказали в оперштабе.

Напомним, что с 27 октября введено ограничение на проезд к Керченской паромной переправе. Если транспорт направляется в Крым с неприоритетным товаром, то его отправляют по альтернативному сухопутному маршруту от Таганрога (Ростовская область) до Джанкоя (Республика Крым).