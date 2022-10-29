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НовостиОбщество29 октября 2022 9:36

Жительница Адыгеи взяла два кредита и перевела мошенникам 2,5 млн рублей

Возбуждено уголовное дело
Валерия ГОДОВНИКОВА
Лжебанкиры убедили потерпевшую оформить кредит и перевести на «безопасный» счет все свои сбережения

Лжебанкиры убедили потерпевшую оформить кредит и перевести на «безопасный» счет все свои сбережения

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Адыгее произошло крупное мошенничество. Жительница Тахтамукайского района перевела аферистам 2,5 млн рублей. Лжебанкиры убедили потерпевшую оформить кредит и перевести на «безопасный» счет все свои сбережения.

- Женщина сообщила, что накануне ей позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками банка и предупредили о том, что мошенники пытаются завладеть ее сбережениями, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи. - Гражданке пообещали помочь решить ее вопрос, а в итоге поспособствовали самостоятельному оформлению на себя двух крупных кредитов.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», женщина перевела все свои деньги на несколько счетов с целью погашения задолженности. После того как она увидела, что кредиты не были погашены, она поняла, что наткнулась на мошенников.