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НовостиОбщество29 октября 2022 10:44

Жители Адыгеи 195 раз за сутки обращались в полицию

На дорогах республики зарегистрировано 329 нарушений
Валерия ГОДОВНИКОВА
У жителей Адыгеи один раз изымались наркотические средства

У жителей Адыгеи один раз изымались наркотические средства

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Адыгее за сутки в полицию поступило 195 сообщений о происшествиях. Большинство из них - из Майкопа и Тахтамукайского района.

Кроме того, за этот период задержали пять пьяных водителей. Каждый из них был привлечен к административной ответственности.

По данным МВД, задержан один подозреваемый, находившийся в федеральном розыске. У жителей Адыгеи один раз изымались наркотические средства.

- В Адыгее зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал один человек, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея. - Всего выявлено 329 нарушений правил дорожного движения, из них 17- допущено пешеходами.