Администратору парка развлечений в Майкопе предъявлено обвинение за травмы ребенка на качелях

На 9-летнего мальчика обрушилась карусель. Фото: пресс-служба Следкома Адыгеи

Администратору парка развлечений в Майкопе предъявлено обвинение. На аттракционе ребенок пострадал из-за качелей.

- В апреле 2022 года в парке развлечений во время катания на каруселях на 9-летнего мальчика обрушилась верхняя часть ее конструкции по причине разлома одного из удерживающих механизмов, причинив ребенку телесные повреждения, - сообщили в пресс-службе Следкома Адыгеи.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», происшествие произошло в связи с тем, что в парке не соблюдали безопасную эксплуатацию карусели. Ее срок использования закончился в 2018 году. Однако администратор не закрыл аттракцион, подвергая опасности жизни маленьких посетителей.

Расследование уголовного дела продолжается. На данный момент устанавливают обстоятельства, способствовавшие произошедшему.