На Кубани 29 октября произошло землетрясение в 3,5 балла

Подземные толчки произошли на глубине 10 километров.

На Кубани произошло землетрясение в 3,5 балла. Подземные толчки зафиксировали 29 октября на глубине 10 километров в районе поселка Садовый Белореченского района.

- Обнинской сейсмостанцией зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 4,2 по шкале Рихтера, интенсивностью 3,5 балла, - рассказали в пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю.

11 мониторинговых групп от администрации муниципалитета и спасатели провели обследование объектов инфраструктуры. Сообщается, что разрушений и пострадавших нет.