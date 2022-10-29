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НовостиОбщество29 октября 2022 12:17

На Кубани 29 октября произошло землетрясение в 3,5 балла

Подземные толчки почувствовали жители Белореченского района
Оксана КАДОЧНИКОВА
Подземные толчки произошли на глубине 10 километров.

Подземные толчки произошли на глубине 10 километров.

На Кубани произошло землетрясение в 3,5 балла. Подземные толчки зафиксировали 29 октября на глубине 10 километров в районе поселка Садовый Белореченского района.

- Обнинской сейсмостанцией зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 4,2 по шкале Рихтера, интенсивностью 3,5 балла, - рассказали в пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю.

11 мониторинговых групп от администрации муниципалитета и спасатели провели обследование объектов инфраструктуры. Сообщается, что разрушений и пострадавших нет.