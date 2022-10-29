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НовостиОбщество29 октября 2022 13:46

Краевым маткапиталом воспользовались 5 тысяч кубанских семей

За третьего и последующих детей можно получить почти 140 тысяч рублей
Оксана КАДОЧНИКОВА
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Краевым маткапиталом воспользовались 5 тысяч кубанских семей за девять месяцев этого года. Средства в размере 139 493 рублей выделяются после рождения или усыновления третьего или последующих детей. Деньги можно направить на разные цели: внести первоначальный взнос за ипотеку, погасить долг, расплатиться с процентами.

Кроме того, краевой маткапитал можно пустить на газификацию дома, образование и медицинскую реабилитацию детей.

- Подать заявление можно через портал Госуслуг или интерактивный портал органов социальной защиты населения, а также в управлении соцзащиты по месту жительства, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.