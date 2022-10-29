Казаки-добровольцы на протяжении двух недель проходили подготовки. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Около 150 кубанских казаков отправились добровольцами на Донбасс. Они примут участие в СВО в составе отрядов БАРС-16 и БАРС-1 казачьей бригады «Кубань».

- Казаки всегда защищают Отечество с честью, храбростью и достоинством. Уверен, что все поставленные боевые задачи будут выполнены в полном объеме, - сказал напутственные слова заместитель главы региона, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов. - Возвращайтесь с победой.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», казаков-добровольцев оснастили всей необходимой экипировкой. На протяжении двух недель их готовили перед отправлением. За это время они обучились навыкам управления военной техникой и беспилотными летательными аппаратами, а также разведывательной деятельности.

В зону спецоперации в составе бригады «Кубань» направлено более 2,6 тысячи казаков Кубанского казачьего войска.