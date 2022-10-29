Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Анапе открыли второй инфоцентр для жителей Херсонской и Запорожской областей, чтобы сократить очередь. Эвакуированные граждане из новых российских регионов смогут подать заявления на получение российского паспорта и других документов. С ними работают специалисты социальной защиты населения, Пенсионного фонда, администрации курорта. Здесь же находятся представители больницы курорта и сотового оператора для получения СИМ-карт.

- Для выпуска банковских карт выделят транспорт, чтобы желающие смогли добраться в отделение Сбера, - сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Всего Краснодарский край принял 9 тысяч эвакуированных. Они размещены в пансионатах и санаториях и обеспечены питанием.