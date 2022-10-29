В Краснодаре на улице Московской установят новый насос

Появление нового оборудование поможет уменьшить подтопления в районе. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре на улице Московской заменят старый насос. Появление нового оборудования поможет уменьшить подтопления в районе.

- Круглосуточно за работой насосных агрегатов следит дежурный, который производит корректировки в их работе, - рассказал заместитель директора Центра мониторинга дорожного движения и транспорта Виктор Ишков.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», на данный момент на улице Московской работают три насоса для откачки дождевых и талых вод. Замену оборудования произведут до конца 2022 года.