В Сочи прошел гала-концерт к 100-летнему юбилею российского джаза

В Сочи прошел гала-концерт в рамках фестиваля «Sochi Jazz Festival». Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи прошел гала-концерт в рамках фестиваля «Sochi Jazz Festival». Мероприятие состоялось к 100-летнему юбилею российского джаза.

- На сцене Зимнего театра выступили выдающиеся российские музыканты. Среди них – Игорь Бутман, Лариса Долина, Олег Аккуратов, Андрей Кондаков, Евгений Побожий, Даниил Крамер. К ним присоединились и сочинские исполнители «Биг-бенд Сочи» под управлением Заслуженного артиста Краснодарского края Сергея Кокорина, - рассказали в пресс-службе администрации Сочи.

Праздничные концерты к столетию проводят в 18 городах страны от Калининграда до Сочи. Город-курорт становится площадкой для фестиваля ежегодно.