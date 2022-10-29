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НовостиОбщество29 октября 2022 16:05

Информация об облавах на жителей Кубани во время мобилизации оказалась фейком

В крае выполнены задачи по мобилизации
Валерия ГОДОВНИКОВА
Информация об облавах на жителей Кубани во время мобилизации оказалась фейком

Информация об облавах на жителей Кубани во время мобилизации оказалась фейком

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В соцсетях появилась информация о массовых облавах на жителей Краснодара и Сочи. Данные сведения оказались фейком. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

- Военный комиссариат Кубани не рассылал массовых повесток на предприятия, не выдавал повестки мужчинам на улице ни в крупных городах, ни в небольших поселениях, - сообщили в оперативном штабе Кубани. - В утверждении о стремлении «нагнать» план нет смысла, так как задача по частичной мобилизации выполнена.

Напоминаем, что 28 октября губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что задачи по мобилизации выполнены в полном объеме. Более 3 тысяч жителей края добровольцами пришли в военкоматы.