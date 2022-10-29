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НовостиОбщество29 октября 2022 16:11

В Сочи расчищают русло реки Мзымта

Работы ведутся на трех участках
Оксана КАДОЧНИКОВА
Фото: Телеграм-канал Алексея Копайгородского

Фото: Телеграм-канал Алексея Копайгородского

В Сочи расчищают русло реки Мзымта. Подрядчик ведет работы на трех потенциально опасных участках. Уже изъято около 20 тысяч кубических метров грунта в районе впадения реки в Черное море до улицы Старонасыпной. Всего с этого участка планируется вывезти 383 тысячи кубических метров.

- Учитывая геологию и климат Сочи, работаем на опережение – выбираем на реках потенциально опасные участки для расчистки, чтобы в дальнейшем избежать там ЧС, - отметил в телеграм-канале глава Сочи Алексей Копайгородский.

Сейчас в Сочи разрабатывают четыре проекта для проведения работ на проблемных участках реки общей протяженностью 11,7 км. К их реализации планируют приступить до конца 2022 года.

Всего на курорте расчищают семь рек, планируется приступить к работам еще на девяти. До 2026 года в Сочи приведут в порядок около 80 километров рек, сообщает пресс-служба городской администрации.