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НовостиОбщество29 октября 2022 16:55

Жителя Кубани осудят за хранение конопли в гараже

На время следствия мужчине назначили подписку о невыезде
Валерия ГОДОВНИКОВА
У обвиняемого обнаружили и изъяли около 120 граммов конопли

У обвиняемого обнаружили и изъяли около 120 граммов конопли

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Отрадненского района предстанет перед судом. Мужчина хранил в гараже наркотики.

- Обвиняемый обнаружил на восточной окраине станицы Передовой дикорастущие кусты конопли, оборвал наркосодержащие части растения и хранил по месту своего проживания, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в деревянном ящике в гараже обвиняемый хранил около 120 граммов запрещенного вещества. На время предварительного следствия мужчине избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.