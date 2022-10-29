Жителя Кубани осудят за хранение конопли в гараже

У обвиняемого обнаружили и изъяли около 120 граммов конопли Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Отрадненского района предстанет перед судом. Мужчина хранил в гараже наркотики.

- Обвиняемый обнаружил на восточной окраине станицы Передовой дикорастущие кусты конопли, оборвал наркосодержащие части растения и хранил по месту своего проживания, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в деревянном ящике в гараже обвиняемый хранил около 120 граммов запрещенного вещества. На время предварительного следствия мужчине избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.