Фото: Лиза Алерт

В Сочи загадочно пропала 78-летняя женщина с серо-зелеными глазами. Пелагея Скляренко вышла из дома в 8 часов утра 29 октября и до сих пор о ней ничего неизвестно. К поискам пенсионерки подключились волонтеры из поискового отряда «Лиза Алерт».

- Приметы пропавшей - рост 163 см, нормального телосложения, седые волосы, серо-зеленые глаза, - рассказали в организации.

Всем, кто владеет информацией о местонахождении женщины, просьба сообщить по телефонам: 89282072781 или 8 800 700 5452 (звонок бесплатный).