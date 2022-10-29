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НовостиОбщество29 октября 2022 18:20

В Сочи загадочно пропала 78-летняя женщина с серо-зелеными глазами

Пелагея Скляренко ушла из дома утром 29 октября
Оксана КАДОЧНИКОВА
Фото: Лиза Алерт

Фото: Лиза Алерт

В Сочи загадочно пропала 78-летняя женщина с серо-зелеными глазами. Пелагея Скляренко вышла из дома в 8 часов утра 29 октября и до сих пор о ней ничего неизвестно. К поискам пенсионерки подключились волонтеры из поискового отряда «Лиза Алерт».

- Приметы пропавшей - рост 163 см, нормального телосложения, седые волосы, серо-зеленые глаза, - рассказали в организации.

Всем, кто владеет информацией о местонахождении женщины, просьба сообщить по телефонам: 89282072781 или 8 800 700 5452 (звонок бесплатный).