ФК «Дружба» из Майкопа проиграла «Чайке» со счетом 1:0

Республиканская «Дружба» уступила на выезде с минимальным счетом лидеру первенства. Фото: пресс-служба ФК «Дружба»

Майкопский футбольный клуб «Дружба» проиграл «Чайке». Матч проходил на поле противника в Песчанокопском.

- Республиканская «Дружба» уступила на выезде с минимальным счетом лидеру первенства, - рассказали в пресс-службе ФК «Дружба».

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань»», игра завершилась со счетом 1:0 в пользу противника. Напомним, что прошлый матч завершился более благоприятно для адыгейского клуба. «Дружба» обыграла в домашнем матче ростовский клуб «СКА».