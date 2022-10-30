Данные по добровольцам озвучили в оперштабе

60 депутатов и чиновников мобилизовали в Краснодарском крае. Такие данные представила в регионе призывная комиссия.

В ряды ВС РФ вступили работники администраций из Новороссийска, Славянского, Кущевского, Крыловского и Усть-Лабинского районов, помощники глав, заместитель главы сельского поселения, начальники отделов, главные и ведущие специалисты.

- В зону СВО отправятся после переподготовки депутаты советов Лабинского, Кущевского, Курганинского, Павловского, Ленинградского, Белоглинского, Успенского, Староминского, Кавказского, Темрюкского, Красноармейского, Калининского, Кореновского и Абинского районов, - уточнили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Одним из самых резонансных примеров стал уход на фронт СВО депутата Госдумы и экс-мэра Краснодара Евгения Первышова. Он сам на днях сообщил, что отбывает в зону спецоперации и прикреплен к тем, кто находится на Донбассе.

Заявку на добровольный призыв через "Госуслуги" подали, по данным оперштаба, более 3 тысяч человек.